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Сменить банк для ИП или ООО легко

Подключите ваш старый счёт из Модульбанка
или Тинькофф, чтобы видеть всегда актуальные остатки, платежи и контрагентов прямо в интернет-банке Точки.
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Откроем счёт онлайн: нужен только интернет и 20 минут вашего времени.

Быстро начнём без встреч

Если у вас ИП, откройте счёт самостоятельно за 20 минут и получите 3 месяца бесплатного обслуживания.
Интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта заработают сразу.
Если у вас ООО, пришлите нам документы, и мы откроем счёт на онлайн-встрече.
Работайте со счетами из других банков в Точке
Подключите ваши счета в других банках к Точке, чтобы видеть в одном окне баланс и операции по каждому из них, точнее считать налоги и ничего не упускать.
Это просто — выберите банк, а мы поможем всё настроить и перенесём в Точку ваших контрагентов.
Поддержка без переключений
и бездушных роботов
Решим любой вопрос за один разговор, без долгих ожиданий на линии и переключений.
Комплаенс-ассистент будет постоянно анализировать ваши действия по счёту и заметит все рискованные операции, которые могут привести к блокировке счёта. Подскажет, как её предотвратить.
Выделим личного менеджера, если у вас большая компания и множество оперативных вопросов.
Поддержим по телефону и в чате
Позаботимся о комплаенсе
Выделим персонального менеджера

Множество возможностей для любых потребностей

Регистрация бизнеса
Бухгалтерия
Госзакупки
Валютный контроль
— Полностью бесплатный сервис для регистрации ИП или ООО за 7 дней. Без оплаты госпошлины.
— Подберём подходящие коды ОКВЭД и систему налогообложения. Проконсультируем, убережём от ошибок с документами.
— От вас нужны только сканы паспорта. Остальные документы мы подготовим сами.
— Вам не нужно ездить в налоговую: регистрация проходит онлайн.
— Рассчитаем налоги и сдадим отчётность для УСН 6%, бесплатно выпустим электронную подпись.
— Настроим доступ для бухгалтера онлайн в несколько кликов.
— Управляйте несколькими счетами компаний в одном интернет-банке.
— Есть интеграция со всеми популярными онлайн-сервисами: 1С, Контур.Бухгалтерия, Моё дело.
— Приложение для чеков формирует авансовый отчёт онлайн. Платить бизнес-картой легко!
— Откроем счёт для участия в тендерах бесплатно за 20 минут.
— Всё в мобильном приложении: управляйте остатком на счёте, оформляйте гарантии, получайте тендерные займы.
— Получайте тендерные займы на обеспечение заявки и исполнение контракта. Решение за 1 день.
— Банковские гарантии: без залога и поручительства, оформим онлайн.
— Бесплатно и онлайн откроем счёт в долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях или польских злотых.
— Выгодный индивидуальный спред под ваши обороты.
— Фиксированная комиссия за платёж в любой валюте.
— Сопровождение сделок: оформим таможенную декларацию и платежи на оплату пошлин, поставим контракт на учёт.
— Проведём валютный платёж и зачислим деньги на ваш счёт за 2 часа.
Регистрация бизнеса
— Полностью бесплатный сервис для регистрации ИП или ООО за 7 дней. Без оплаты госпошлины.
— Вам не нужно ездить в налоговую: регистрация проходит онлайн.
— Подберём подходящие коды ОКВЭД и систему налогообложения. Проконсультируем, убережём от ошибок с документами.
— От вас нужны только сканы паспорта. Остальные документы мы подготовим сами.
Валютный контроль
— Бесплатно и онлайн откроем счёт в долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях или польских злотых.
— Выгодный индивидуальный спред под ваши обороты.
— Фиксированная комиссия за платёж в любой валюте.
— Сопровождение сделок: оформим таможенную декларацию и платежи на оплату пошлин, поставим контракт на учёт.
— Проведём валютный платёж и зачислим деньги на ваш счёт за 2 часа.
Госзакупки
— Откроем счёт для участия в тендерах бесплатно за 20 минут.
— Всё в мобильном приложении: управляйте остатком на счёте, оформляйте гарантии, получайте тендерные займы.
— Получайте тендерные займы на обеспечение заявки и исполнение контракта. Решение за 1 день.
— Банковские гарантии: без залога и поручительства, оформим онлайн.
Бухгалтерия
— Рассчитаем налоги и сдадим отчётность для УСН 6%, бесплатно выпустим электронную подпись.
— Настроим доступ для бухгалтера онлайн в несколько кликов.
— Управляйте несколькими счетами компаний в одном интернет-банке.
— Есть интеграция со всеми популярными онлайн-сервисами: 1С, Контур.Бухгалтерия, Моё дело.
— Приложение для чеков формирует авансовый отчёт онлайн. Платить бизнес-картой легко!

Гарантируем безопасность

Cистемно значимый банк, входит в ТОП-10 российских банков по величине активов.
Работаем
с ФК Открытие
Входит в QIWI plc — национально значимую платёжную систему, которая котируется на нью-йоркской бирже.
Работаем
с КИВИ Банком
Счета ИП и физлиц застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1 400 000 ₽.
Сохраним
ваши деньги
Если мы не смогли выполнить обещание или заставили вас ждать — вернём деньги, даже не раздумывая.
Отвечаем
за свои слова

Справедливые цены
за впечатляющий сервис

До 30 июня бесплатное обслуживание для пострадавших отраслей
Ноль
0 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно

Переводы физлицам
150 000 ₶ — бесплатно
Каждые следующие 10 000 ₽ — 300 ₽

Снятие наличных в любых банкоматах
Каждые 10 000 ₽ — 350 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
Каждые 10 000 ₽ — 80 ₽

Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
3%

Условия подключения
Только для ИП с исходящим оборотом не более 250 000 ₽ в месяц
Начало
700 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно

Переводы физлицам
400 000 ₶ — бесплатно
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 250 ₽

Снятие наличных в любых банкоматах
50 000 ₽ — бесплатно
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 500 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
100 000 ₽ — бесплатно
Каждые следующие 50 000 ₽ — 350 ₽

Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
3%

Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте
1,75% годовых

Условия подключения
Без ограничений
Развитие
3 500 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно

Переводы физлицам
1 000 000 ₶ — бесплатно
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 000 ₽

Снятие наличных в любых банкоматах
300 000 ₽ — бесплатно
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 500 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
600 000 ₽ — бесплатно
Каждые следующие 100 000 ₽ — 600 ₽

Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
4%

Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте
3,75% годовых

Условия подключения
Без ограничений
Корпоративный
25 000 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно

Переводы физлицам
10 000 000 ₶ — бесплатно
Далее по согласованию

Снятие наличных в любых банкоматах
5 000 000 ₽ — бесплатно
Далее по согласованию

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
1 000 000 ₽ — бесплатно
Каждые следующие 100 000 ₽ — 500 ₽

Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
5%

Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте
3,75% годовых

Условия подключения
Только для компаний с выручкой от 60 000 000 ₽ в год и групп компаний до 5 участников, один из которых с такой выручкой.
Для остальных — по индивидуальному запросу.
Справедливые цены
за впечатляющий сервис
Ноль
Начало
Развитие
0 ₽ в месяц
700 ₽ в месяц
3 500 ₽ в месяц
700 ₽ в месяц в течение первого квартала
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно
150 000 ₶ — бесплатно
Переводы физлицам
3%
Бесплатно
400 000 ₶ — бесплатно
100 000 ₽ — бесплатно
3%
Бесплатно
1 000 000 ₶ — бесплатно
600 000 ₽ — бесплатно
4%
Каждые 10 000 ₽ — 350 ₽
Каждые 10 000 ₽ — 80 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах
Пополнение счёта наличными
или с карты другого банка
50 000 ₽ — бесплатно
300 000 ₽ — бесплатно
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
Процент на ежедневный остаток на рублевом счёте

3,75% годовых
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Платежи
Переводы физлицам
Снятие наличных в любых банкоматах
Пополнение счёта наличными
или с карты другого банка
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
1,75% годовых
Каждые следующие 10 000 ₽ — 300 ₽
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 250 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 000 ₽
Корпоративный
25 000 ₽ в месяц
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 500 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 500 ₽
Каждые следующие 50 000 ₽ — 350 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 600 ₽
Бесплатно
10 000 000 ₶ — бесплатно
1 000 000 ₽ — бесплатно
5%
5 000 000 ₽ — бесплатно
3,75% годовых
Далее по согласованию
Далее по согласованию
Каждые следующие 100 000 ₽ — 500 ₽
1%
1,5%
Налоговый кэшбэк
2%
Показать подробнее
Регистрация ИП или ООО, включая госпошлину
Бесплатно
Бесплатно
Открытие рублёвых и валютных счетов
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Расчёт налогов
и сдача отчётности для УСН 6%, выпуск КЭП
Бесплатно
Бесплатно
Персональный менеджер
Комплаенс-ассистент
Бесплатно
Бесплатно
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Ставка торгового эквайринга
Платежи в долларах или евро
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Ставка торгового эквайринга
Платежи в долларах или евро
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Условия подключения
Только для ИП
с исходящим оборотом не более 250 000 ₽
в месяц.
Без ограничений
Без ограничений
Только для компаний
с выручкой от 60 000 000 ₽
в год и групп компаний
до 5 участников, один
из которых с такой выручкой.
Для остальных —
по индивидуальному запросу.
Только для компаний
с выручкой
от 60 000 000 ₽ в год и групп компаний
до 5 участников, один
из которых с такой выручкой.
Для остальных —
по индивидуальному запросу.
﻿
Отмена абонентской платы для пострадавших отраслей
До 30 июня предприниматели из пострадавших отраслей могут не платить за обслуживание на тарифах «Развитие» и «Начало». Останутся только комиссии: например, за переводы физлицам, снятие наличных сверх лимита, эквайринг. 

Акция действует для следующих отраслей:
  • транспортная сфера (авиаперевозки, аэропорты);
  • сфера культуры, досуга и развлечений;
  • сфера физической культуры и спорта;
  • туризм и гостиничный бизнес;
  • общепиты;
  • бытовые услуги;
  • образовательные организации;
  • стоматологические услуги;
  • кинотеатры.
Пора открывать счёт
Просто оставьте ваш телефон, чтобы оформить счёт для бизнеса или зарегистрировать ИП или ООО.
У нас и налоговой нет каникул. Откроем счёт онлайн.