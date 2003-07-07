Сменить банк для ИП или ООО легко

Только для ИП с исходящим оборотом не более 250 000 ₽ в месяц.

Только для компаний

с выручкой от 60 000 000 ₽

в год и групп компаний

до 5 участников, один

из которых с такой выручкой.

Для остальных —

по индивидуальному запросу.

