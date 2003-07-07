Сменить банк для ИП или ООО легко

— Откроем счёт для участия в тендерах бесплатно за 20 минут.
— Всё в мобильном приложении: управляйте остатком на счёте, оформляйте гарантии, получайте тендерные займы.
— Получайте тендерные займы на обеспечение заявки и исполнение контракта. Решение за 1 день.
— Банковские гарантии: без залога и поручительства, оформим онлайн.
— Бесплатно и онлайн откроем счёт в долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях или польских злотых.
— Выгодный индивидуальный спред под ваши обороты.
— Фиксированная комиссия за платёж в любой валюте.
— Сопровождение сделок: оформим таможенную декларацию и платежи на оплату пошлин, поставим контракт на учёт.
— Проведём валютный платёж и зачислим деньги на ваш счёт за 2 часа.
Регистрация бизнеса
— Полностью бесплатный сервис для регистрации ИП или ООО за 7 дней. Без оплаты госпошлины. — Вам не нужно ездить в налоговую: регистрация проходит онлайн. — Подберём подходящие коды ОКВЭД и систему налогообложения. Проконсультируем, убережём от ошибок с документами. — От вас нужны только сканы паспорта. Остальные документы мы подготовим сами.
Валютный контроль
— Бесплатно и онлайн откроем счёт в долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях или польских злотых. — Выгодный индивидуальный спред под ваши обороты. — Фиксированная комиссия за платёж в любой валюте. — Сопровождение сделок: оформим таможенную декларацию и платежи на оплату пошлин, поставим контракт на учёт. — Проведём валютный платёж и зачислим деньги на ваш счёт за 2 часа.
Госзакупки
— Откроем счёт для участия в тендерах бесплатно за 20 минут. — Всё в мобильном приложении: управляйте остатком на счёте, оформляйте гарантии, получайте тендерные займы. — Получайте тендерные займы на обеспечение заявки и исполнение контракта. Решение за 1 день. — Банковские гарантии: без залога и поручительства, оформим онлайн.
Бухгалтерия
— Рассчитаем налоги и сдадим отчётность для УСН 6%, бесплатно выпустим электронную подпись. — Настроим доступ для бухгалтера онлайн в несколько кликов. — Управляйте несколькими счетами компаний в одном интернет-банке. — Есть интеграция со всеми популярными онлайн-сервисами: 1С, Контур.Бухгалтерия, Моё дело. — Приложение для чеков формирует авансовый отчёт онлайн. Платить бизнес-картой легко!
Гарантируем безопасность
Cистемно значимый банк, входит в ТОП-10 российских банков по величине активов.
Работаем с ФК Открытие
Входит в QIWI plc — национально значимую платёжную систему, которая котируется на нью-йоркской бирже.
Работаем с КИВИ Банком
Счета ИП и физлиц застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1 400 000 ₽.
Сохраним ваши деньги
Если мы не смогли выполнить обещание или заставили вас ждать — вернём деньги, даже не раздумывая.
Переводы физлицам 150 000 ₶ — бесплатно Каждые следующие 10 000 ₽ — 300 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах Каждые 10 000 ₽ — 350 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка Каждые 10 000 ₽ — 80 ₽
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории 3%
Условия подключения Только для ИП с исходящим оборотом не более 250 000 ₽ в месяц
Начало 700 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП Бесплатно
Переводы физлицам 400 000 ₶ — бесплатно Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 250 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах 50 000 ₽ — бесплатно Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 500 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка 100 000 ₽ — бесплатно Каждые следующие 50 000 ₽ — 350 ₽
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории 3%
Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте 1,75% годовых
Условия подключения Без ограничений
Развитие 3 500 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП Бесплатно
Переводы физлицам 1 000 000 ₶ — бесплатно Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 000 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах 300 000 ₽ — бесплатно Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 500 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка 600 000 ₽ — бесплатно Каждые следующие 100 000 ₽ — 600 ₽
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории 4%
Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте 3,75% годовых
Условия подключения Без ограничений
Корпоративный 25 000 ₽ в месяц
Платежи юрлицам и ИП Бесплатно
Переводы физлицам 10 000 000 ₶ — бесплатно Далее по согласованию
Снятие наличных в любых банкоматах 5 000 000 ₽ — бесплатно Далее по согласованию
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка 1 000 000 ₽ — бесплатно Каждые следующие 100 000 ₽ — 500 ₽
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории 5%
Процент на ежедневный остаток на рублёвом счёте 3,75% годовых
Условия подключения Только для компаний с выручкой от 60 000 000 ₽ в год и групп компаний до 5 участников, один из которых с такой выручкой. Для остальных — по индивидуальному запросу.
Справедливые цены за впечатляющий сервис
Ноль
Начало
Развитие
0 ₽ в месяц
700 ₽ в месяц
3 500 ₽ в месяц
700 ₽ в месяц в течение первого квартала
Платежи юрлицам и ИП
Бесплатно
150 000 ₶ — бесплатно
Переводы физлицам
3%
Бесплатно
400 000 ₶ — бесплатно
100 000 ₽ — бесплатно
3%
Бесплатно
1 000 000 ₶ — бесплатно
600 000 ₽ — бесплатно
4%
Каждые 10 000 ₽ — 350 ₽
Каждые 10 000 ₽ — 80 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
50 000 ₽ — бесплатно
300 000 ₽ — бесплатно
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
Процент на ежедневный остаток на рублевом счёте
—
3,75% годовых
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Платежи
Переводы физлицам
Снятие наличных в любых банкоматах
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
1,75% годовых
Каждые следующие 10 000 ₽ — 300 ₽
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 250 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 000 ₽
Корпоративный
25 000 ₽ в месяц
Каждые следующие 50 000 ₽ — 1 500 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 2 500 ₽
Каждые следующие 50 000 ₽ — 350 ₽
Каждые следующие 100 000 ₽ — 600 ₽
Бесплатно
10 000 000 ₶ — бесплатно
1 000 000 ₽ — бесплатно
5%
5 000 000 ₽ — бесплатно
3,75% годовых
Далее по согласованию
Далее по согласованию
Каждые следующие 100 000 ₽ — 500 ₽
1%
1,5%
—
Налоговый кэшбэк
2%
Показать подробнее
Регистрация ИП или ООО, включая госпошлину
Бесплатно
Бесплатно
Открытие рублёвых и валютных счетов
—
Бесплатно
Бесплатно
—
Бесплатно
Бесплатно
—
Бесплатно
Расчёт налогов и сдача отчётности для УСН 6%, выпуск КЭП
Бесплатно
Бесплатно
Персональный менеджер
Комплаенс-ассистент
Бесплатно
Бесплатно
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Ставка торгового эквайринга
Платежи в долларах или евро
Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Ставка торгового эквайринга
Платежи в долларах или евро
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Условия подключения
Только для ИП с исходящим оборотом не более 250 000 ₽ в месяц.
Без ограничений
Без ограничений
Только для компаний с выручкой от 60 000 000 ₽ в год и групп компаний до 5 участников, один из которых с такой выручкой. Для остальных — по индивидуальному запросу.
Только для компаний с выручкой от 60 000 000 ₽
в год и групп компаний до 5 участников, один из которых с такой выручкой. Для остальных — по индивидуальному запросу.
Отмена абонентской платы для пострадавших отраслей
До 30 июня предприниматели из пострадавших отраслей могут не платить за обслуживание на тарифах «Развитие» и «Начало». Останутся только комиссии: например, за переводы физлицам, снятие наличных сверх лимита, эквайринг.
Акция действует для следующих отраслей:
транспортная сфера (авиаперевозки, аэропорты);
сфера культуры, досуга и развлечений;
сфера физической культуры и спорта;
туризм и гостиничный бизнес;
общепиты;
бытовые услуги;
образовательные организации;
стоматологические услуги;
кинотеатры.
Пора открывать счёт
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КИВИ Банк (АО). qiwi.com Лицензия Банка России № 2241 от 22.01.2015 Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) ОГРН: 1027739328440 ИНН: 3123011520 Корреспондентский счёт: 30101810445250000797 БИК: 044525797 Юридический адрес: 119002, г. Москва, пер. Староконюшенный, дом 10, комната № 23
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Данное согласие действует с момента отправки заявки до момента получения Операторами письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.
Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, что я прочитал изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок и ограничений.
Согласие с правилами бронирования счетов
Услуга по резервированию номера расчётного счёта оказывается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – клиенты), заполнившим заявку на сайте или позвонившим в банк по номеру телефона 8 800 2000 024.
Платежи по зарезервированному счёту банк не проводит. Деньги, перечисленные клиенту по реквизитам зарезервированного счёта, хранятся в банке в течение 5 рабочих дней. Если счёт не будет открыт, через 5 рабочих дней деньги вернутся их отправителю. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у клиента, если на дату возврата денег отправителю, счёт отправителя закрыт или у него поменялись реквизиты. Если в течение 5 рабочих дней с момента поступления денег на зарезервированный счёт, он будет открыт, деньги переведутся на открытый счёт в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
Банк может отказать в резервировании номера счёта в одностороннем порядке без объяснения причины. Банк может отказать в открытии зарезервированного счёта в случаях, установленных внутренними документами банка в соответствии с действующим законодательством РФ.